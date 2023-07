Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 15,39 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 15,39 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 15,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,27 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 135.025 Stück gehandelt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 37,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 33,40 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,36 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.028,00 EUR im Vergleich zu 6.582,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,166 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Siemens Energy-Aktie in Rot: Task-Force und Sonderausschuss sollen wohl bei anhaltenden Problemen helfen