Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,29 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 15,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,19 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.880 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 13,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 14,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,57 EUR.

Siemens Energy gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 15.11.2023 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

GAZPROM-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur bezeichnet Nord-Stream-Wartung als 'technisch nicht nachvollziehbar'

Neuaufstellung im September: Rheinmetall- und Siemens Energy-Aktien rangeln um möglichen Platz im DAX

Siemens Energy-Aktie gibt ab: Gasturbine für Nord Stream 1 steht weiter versiegelt und einsatzbereit in Mülheim

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG