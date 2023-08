Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,99 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 12,99 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 12,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.235.100 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 90,99 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 26,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,53 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR ausweisen wird.

