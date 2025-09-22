Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Mittwochmittag an

Siemens Energy im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 97,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 98,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,84 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 266.867 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,06 Prozent. Am 01.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 72,81 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren

Siemens Energy-Aktie gibt Vortagesgewinne zum Teil wieder ab