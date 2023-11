Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 10,72 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 10,72 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 10,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 947.456 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 67,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 19,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.180,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 05.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,180 EUR je Aktie aus.

