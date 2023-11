Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit Einbußen

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 10,77 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 10,77 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 10,68 EUR ein. Bei 10,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.691.589 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2023). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 56,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 68,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,06 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,18 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,180 EUR je Aktie belaufen.

