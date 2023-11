Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagvormittag schwächer

Siemens Energy im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,78 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,78 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,73 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88.255 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 130,15 Prozent zulegen. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 68,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 18,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8.521,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,180 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester

Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen