Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Donnerstagmittag ein

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,44 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 13,44 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,30 EUR. Bei 13,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.451.382 Stück.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 45,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,35 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,47 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,327 EUR fest.

