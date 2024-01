Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag südwärts

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 13,55 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 13,55 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 176.258 Stück.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (6,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,328 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

