Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 52,94 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 52,94 EUR. Bei 52,56 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.059.215 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2025 auf bis zu 64,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 74,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 49,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 12.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von 1,79 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Siemens Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,815 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

