Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 54,58 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 54,58 EUR nach. Bei 54,56 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171.881 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 64,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 18,29 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 13,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,13 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,815 EUR fest.

