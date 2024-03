Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Montagmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 16,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:49 Uhr 0,5 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,68 EUR an. Bei 16,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 879.507 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 33,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.649,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,221 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

