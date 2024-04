Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Mittag Verluste

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 17,61 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,61 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,48 EUR aus. Bei 17,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 585.643 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von 40,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 175,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,043 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,03 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,28 Prozent auf 7,65 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,094 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

