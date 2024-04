Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 17,60 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 17,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,48 EUR aus. Bei 17,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.110.728 Stück gehandelt.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Mit einem Zuwachs von 41,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 63,61 Prozent Luft nach unten.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,043 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 21,03 EUR.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,094 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

