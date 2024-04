Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 17,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 17,71 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,66 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.074 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 40,13 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 63,84 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,043 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 21,03 EUR.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,65 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,094 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels um seinen Vortagesschluss

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen