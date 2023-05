Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 23,50 EUR. Bei 23,53 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.084 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 24,59 EUR erreichte der Titel am 18.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 4,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,38 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 25,94 EUR.

Siemens Energy gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7.064,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.582,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,064 EUR je Siemens Energy-Aktie.

