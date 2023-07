Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Dienstagmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 15,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,50 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,65 EUR. Zuletzt wechselten 358.916 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Abschläge von 33,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,36 EUR.

Siemens Energy gewährte am 15.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.028,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,166 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

