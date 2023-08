Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 13,02 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 13,02 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,07 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,90 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 513.123 Stück gehandelt.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 90,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,27 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,53 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie im Minus: Rheinenergie und Siemens Energy testen Betrieb von Gasturbinen mit Wasserstoff

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Siemens Energy-Investment eingebracht

Siemens Energy-Aktie: Was Analysten von Siemens Energy erwarten