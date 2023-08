Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Siemens Energy im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 12,96 EUR.

Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,96 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 13,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 12,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.144.665 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 10,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 20,88 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,53 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.506,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 -3,197 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

