Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag tiefer
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 91,52 EUR ab.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 91,52 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,94 EUR ab. Bei 91,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 487.562 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 12,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,10 Prozent.
Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 70,14 EUR.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Underperform von Bernstein Research für Siemens Energy-Aktie
Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor
Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
