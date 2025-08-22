Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Montagvormittag ins Minus

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 91,10 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 91,10 EUR ab. Bei 89,94 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 91,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 220.448 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,09 Prozent. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 73,98 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,405 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,14 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

