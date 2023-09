Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 12,18 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 12,18 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 551.356 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 103,78 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 15,81 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,38 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.11.2024.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -3,980 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

