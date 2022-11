Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 16,24 EUR. Bei 16,31 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 121.764 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,62 EUR erreichte der Titel am 29.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,98 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,417 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

