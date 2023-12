Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Mittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 11,30 EUR ab.

Um 17:35 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 11,30 EUR. Bei 11,30 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.507.339 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 54,45 Prozent niedriger. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 18,67 EUR.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 8.521,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,202 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert letztendlich im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus