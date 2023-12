Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag tiefer

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 11,30 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:35 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 11,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.507.339 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 54,45 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 76,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,67 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,202 EUR in den Büchern stehen haben wird.

