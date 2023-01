Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 18,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 18,98 EUR. Bei 18,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.284.178 Stück gehandelt.

Am 09.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 84,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,52 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 16.11.2022 vor.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,365 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Gamesa-Aktie: Aktionäre stimmen für Delisting

Siemens Energy-Aktie dreht ins Plus: Deutsche Bank belässt Einstufung von Siemens Energy auf 'Hold'

Siemens Energy-Aktie dreht ins Plus: Siemens Energy wegen Windkrafttochter Siemens Gamesa mit Gewinnwarnung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG