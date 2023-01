Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 18,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 18,64 EUR. Bei 18,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.075 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,89 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 82,93 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,52 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,365 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

