Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 13,68 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 13,68 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 13,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,43 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.067.185 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 44,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 113,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,47 EUR angegeben.

Siemens Energy gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,342 EUR im Jahr 2024 aus.

