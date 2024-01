Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 13,56 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 13,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.500.191 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 83,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (6,40 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 111,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 18,47 EUR.

Am 15.11.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Siemens Energy die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,342 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

