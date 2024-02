Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,73 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,73 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,76 EUR aus. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,67 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.637 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 114,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 18,88 EUR.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.064,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.649,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,294 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

