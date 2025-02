Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 54,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 4,8 Prozent auf 54,02 EUR. Bei 54,70 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,20 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.510.579 Aktien.

Am 17.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.02.2024 bei 13,63 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 296,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 12.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,815 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

