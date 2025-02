Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 54,00 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 54,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 54,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 470.110 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,063 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,25 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 1,79 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Siemens Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,815 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

