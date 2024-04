Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Freitagnachmittag deutlich an

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 18,78 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 18,78 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 18,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 17,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.724.690 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,14 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 65,90 Prozent sinken.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,03 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 7,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,094 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels um seinen Vortagesschluss

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen