Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagvormittag fester

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 17,96 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 17,96 EUR nach oben. Bei 18,02 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 17,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 254.090 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,18 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,043 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,03 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,094 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

