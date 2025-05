Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Montagmittag vor

Siemens Energy im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 83,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 83,20 EUR zu. Bei 83,76 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 83,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 493.077 Siemens Energy-Aktien.

Am 23.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,133 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 58,38 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bernstein Research beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Underperform

Siemens Energy-Aktie auf neuem Rekordhoch - Anleger greifen weiter zu

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April