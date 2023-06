Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Montagmittag auf rotes Terrain

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 14,00 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,5 Prozent auf 14,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.912.254 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 43,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 25,28 EUR angegeben.

Am 15.05.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.028,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 6.582,00 EUR eingefahren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -0,406 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie -37 Prozent: Siemens Energy zieht Ergebnisprognose wegen Siemens Gamesa zurück

Siemens Energy-Aktie in Rot: Siemens Energy steht vor vollständiger Integration von Gamesa

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie