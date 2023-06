Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Montagnachmittag

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 14,40 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,7 Prozent auf 14,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 13,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.468.293 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 72,29 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 25,28 EUR.

Siemens Energy gewährte am 15.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8.028,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.08.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,406 EUR je Siemens Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie -37 Prozent: Siemens Energy zieht Ergebnisprognose wegen Siemens Gamesa zurück

Siemens Energy-Aktie in Rot: Siemens Energy steht vor vollständiger Integration von Gamesa

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie