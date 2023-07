Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 15,83 EUR.

Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,83 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,96 EUR. Bei 15,71 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,83 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 688.140 Aktien.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,73 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,25 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,36 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 15.05.2023. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.028,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 6.582,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -1,166 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

