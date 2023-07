Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,83 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 15,83 EUR. Bei 15,96 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,62 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,83 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.422.355 Stück gehandelt.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,36 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 15.05.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.028,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.582,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.08.2024.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,166 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

