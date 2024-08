Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,70 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 25,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.050 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Mit Abgaben von 75,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,063 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,41 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,472 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert