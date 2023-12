Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 11,30 EUR.

Die Aktie verlor um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,30 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,33 EUR. Bisher wurden heute 2.507.339 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 119,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 43,35 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 18,67 EUR.

Siemens Energy gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.180,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,202 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

