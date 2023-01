Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,7 Prozent auf 19,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 19,29 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.024.813 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,03 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,05 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 10,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 86,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,74 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 16.11.2022.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens Energy am 07.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,339 EUR je Siemens Energy-Aktie.

