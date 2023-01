Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 18,97 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.529.424 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2022 markierte das Papier bei 22,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 13,89 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 10,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 85,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,74 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Am 07.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,339 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Gamesa-Aktie: Aktionäre stimmen für Delisting

Siemens Energy-Aktie dreht ins Plus: Deutsche Bank belässt Einstufung von Siemens Energy auf 'Hold'

Siemens Energy-Aktie dreht ins Plus: Siemens Energy wegen Windkrafttochter Siemens Gamesa mit Gewinnwarnung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG