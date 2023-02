Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,88 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 644.600 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,03 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 14,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 10,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 84,20 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,92 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,18 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.064,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,183 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG