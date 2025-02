Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 55,66 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 55,66 EUR ab. Bei 54,52 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.286.571 Siemens Energy-Aktien.

Bei 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 15,99 Prozent Luft nach oben. Bei 13,70 EUR fiel das Papier am 06.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 75,40 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,25 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 1,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,90 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,815 EUR je Aktie.

