Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 16,44 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 16,44 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,37 EUR. Zuletzt wechselten 578.741 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 33,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 156,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,045 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,03 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.649,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.064,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,221 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

