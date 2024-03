Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 16,45 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 16,45 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 16,55 EUR. Bei 16,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.717.404 Aktien.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,08 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,045 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 7.649,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.064,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,221 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester