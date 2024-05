Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 26,16 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 26,16 EUR. Bei 26,38 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.817.700 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 75,53 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,061 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 23,07 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,372 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

