Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 25,82 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 25,82 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,88 EUR aus. Mit einem Wert von 25,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.328 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 75,21 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,061 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 23,07 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 8,28 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,372 EUR je Aktie aus.

