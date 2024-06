Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,52 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,52 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,72 EUR. Bei 24,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.140.506 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,15 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 73,89 Prozent sinken.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,349 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Siemens Energy-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

Siemens Energy-Aktie gibt ab: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.